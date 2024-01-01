VIXCO | VIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VIXCO Hızlı Proje Tanıtımı
VIXCO, Ethereum blok zinciri ağında arz edilen bir ERC20 tokenidir ve VIXCO platformunda kullanılan Point tokenleri ile değiştirilebilen bir yardımcı tokendir. VIXCO platformu, Staking tabanlı bir token ekonomisine dayalı olarak satıcılara ve kullanıcılara ödeme, dijital pazarlama, CRM hizmetleri ve ek hizmetler sağlar.VIXCO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VIX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVIX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVIX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000