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VIXCO, Ethereum blok zinciri ağında arz edilen bir ERC20 tokenidir ve VIXCO platformunda kullanılan Point tokenleri ile değiştirilebilen bir yardımcı tokendir. VIXCO platformu, Staking tabanlı bir token ekonomisine dayalı olarak satıcılara ve kullanıcılara ödeme, dijital pazarlama, CRM hizmetleri ve ek hizmetler sağlar.