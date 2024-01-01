VITE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Vite, merkeziyetsiz ekonomi için sıfır ücretli, ışık hızında bir blok zinciridir. Web2'nin ücretsiz ve hızlı özelliklerinden vazgeçmek zorunda kalmadan Web3'ü oluşturun.