VITE | VITE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VITE Hızlı Proje Tanıtımı
Vite, merkeziyetsiz ekonomi için sıfır ücretli, ışık hızında bir blok zinciridir. Web2'nin ücretsiz ve hızlı özelliklerinden vazgeçmek zorunda kalmadan Web3'ü oluşturun.VITE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VITE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVITE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıVITE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,063,605,607