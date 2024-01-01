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VisionGame, blok zinciri topluluğu için geleneksel oyun yayınlama deneyimini getiriyor. Teknik ve yaratıcı hizmetlerle birleştirilmiş bir dizi benzersiz ürün, her seferinde oyun çıtasını yükselterek sürekli büyüyen oyun blok zinciri endüstrisini destekler. VisionGame Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering ve Vision olmak üzere dört temel ürün sağlar. Oyun geliştiricilerin blok zinciri pazarında kolayca gezinmesine yardımcı olacak bir topluluk görevi üstlenir.