VisionGame | Vision Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VisionGame Hızlı Proje Tanıtımı
VisionGame, blok zinciri topluluğu için geleneksel oyun yayınlama deneyimini getiriyor. Teknik ve yaratıcı hizmetlerle birleştirilmiş bir dizi benzersiz ürün, her seferinde oyun çıtasını yükselterek sürekli büyüyen oyun blok zinciri endüstrisini destekler. VisionGame Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering ve Vision olmak üzere dört temel ürün sağlar. Oyun geliştiricilerin blok zinciri pazarında kolayca gezinmesine yardımcı olacak bir topluluk görevi üstlenir.VisionGame geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıVISION
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVISION
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000