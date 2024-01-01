Vita Inu | VINU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Vita Inu Hızlı Proje Tanıtımı
Vita Inu (VINU) is the governance token of the VINU Ecosystem and is native to the Vite DAG chain. VINU is the world’s first fast, feeless dog-themed coin with high TPS and smart contracts.Vita Inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıVINU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVINU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000