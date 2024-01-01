VICS | VICS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VICS Hızlı Proje Tanıtımı
RoboFi, a decentralized finance (Defi) platform that envisions a marketplace for revolutionary Dao crypto trading bots with IBO (Initial Bot Offering). With the effective use of blockchain technology, RoboFi seeks to bring consensus between bot creators and users in an ecosystem that encourages mutual financial growth and innovation.VICS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VICS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVICS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVICS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz600,000,000