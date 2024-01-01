Voyager Token | VGX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Voyager Token Hızlı Proje Tanıtımı
VGX, Voyager merkezi borsasının kullanımını ödüllendirmek ve teşvik etmek için kullanılan bir Ethereum tokenidir. Voyager'da, VGX sahipleri staking ödülleri kazanabilir, alım satımlarda para iadesi alabilir ve daha fazlasını yapabilir.Voyager Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VGX Token MEXC'de
MEXC Borsası, Voyager Token (VGX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VGX
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Voyager Token satın almak veya MEXC VGX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Voyager Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen VGX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıVGX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVGX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz279,387,971