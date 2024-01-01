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VGX, Voyager merkezi borsasının kullanımını ödüllendirmek ve teşvik etmek için kullanılan bir Ethereum tokenidir. Voyager'da, VGX sahipleri staking ödülleri kazanabilir, alım satımlarda para iadesi alabilir ve daha fazlasını yapabilir.