VeChain | VET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VeChain Hızlı Proje Tanıtımı
VET, 1VEN:100VET oranına göre VEN'den dönüştürülür.
Vechain platformu, blok teknolojisine dayalı küresel bir defter tabanlı bilgi etkileşimi ve işbirliği bulut platformudur. API aracılığıyla uygulama katmanıyla bağlantı kurmak, bilgilerin ara bağlantısını gerçekleştirmek için gerçek dünyadaki insanları, şeyleri veya şeyleri dijitalleştirebilir. Sektördeki pratik uygulamalara dayalı akıllı sözleşmeler sayesinde, farklı senaryolarda işbirliği ve değer transferi gerçekleştirilmekte, böylece gerçek iş dünyası blok zincirine eşlenmektedir. Platformlar arası, şirketler arası, endüstriler arası ve sınır ötesi ara bağlantı ve işbirliği yoluyla yeni bir iş modeli oluşturun ve işbirliği katılımcıları için "güven hizmetleri" sağlayın. Vechain projesi Haziran 2015'te Şanghay'da başlatıldı ve şu anda üç büyük güncellemeden geçti.VeChain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VET Token MEXC'de
MEXC Borsası, VeChain (VET) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de VET
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak VeChain satın almak veya MEXC VET ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için VeChain tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen VET vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıVET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz86,712,634,466