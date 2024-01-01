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Velodrome Finance | Velodrome Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Velodrome Finance Hızlı Proje Tanıtımı

Velodrome Finance özünde, kendi kullanım durumları için likiditeyi uygun şekilde teşvik etmeye yönelik Optimism protokolleri çözümüdür. Solidly tarafından ortaya konan temel çalışmaları temel alan ekibimiz, tam potansiyelini gerçekleştirmek için bu ilk yinelemenin temel sorunlarını ele aldı.
Velodrome Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Velodrome Token MEXC'de

MEXC Borsası, Velodrome Finance (Velodrome) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Velodrome alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Velodrome Finance satın almak veya MEXC Velodrome ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Velodrome Finance tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Velodrome vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıVELODROME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVELODROME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz399,999,998
VELODROME Fiyat HesaplayıcıVelodrome Finance Satın Alma

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