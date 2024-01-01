Velodrome Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Velodrome Finance özünde, kendi kullanım durumları için likiditeyi uygun şekilde teşvik etmeye yönelik Optimism protokolleri çözümüdür. Solidly tarafından ortaya konan temel çalışmaları temel alan ekibimiz, tam potansiyelini gerçekleştirmek için bu ilk yinelemenin temel sorunlarını ele aldı.