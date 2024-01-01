Velodrome Finance | Velodrome Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Velodrome Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Velodrome Finance özünde, kendi kullanım durumları için likiditeyi uygun şekilde teşvik etmeye yönelik Optimism protokolleri çözümüdür. Solidly tarafından ortaya konan temel çalışmaları temel alan ekibimiz, tam potansiyelini gerçekleştirmek için bu ilk yinelemenin temel sorunlarını ele aldı.Velodrome Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Velodrome Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVELODROME
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVELODROME
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz399,999,998