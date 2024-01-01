VELO | VELO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
VELO Hızlı Proje Tanıtımı
VELO, geleneksel finans ve kripto-finans ortaklarından oluşan benzersiz federe kredi değişim ağı için blok zinciri tabanlı bir omurgadır ve geniş bir reel ekonomi finansal uygulamaları seti sunan evrensel olarak birlikte çalışabilir itibari kripto köprüsü olarak hizmet vermektedir.VELO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VELO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVELO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıVELO
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz30,000,000,000