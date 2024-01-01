VELO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

VELO, geleneksel finans ve kripto-finans ortaklarından oluşan benzersiz federe kredi değişim ağı için blok zinciri tabanlı bir omurgadır ve geniş bir reel ekonomi finansal uygulamaları seti sunan evrensel olarak birlikte çalışabilir itibari kripto köprüsü olarak hizmet vermektedir.