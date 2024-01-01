Veil Exchange | VEIL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Veil Exchange Hızlı Proje Tanıtımı
Veil protokolü, blok zinciri dünyasında yenilikçi bir çözümdür ve çeşitli kripto para birimleri arasında sorunsuz takas sağlayan bir köprü görevi görür. Veil'in temel özelliklerinden biri de gizliliğe olan bağlılığı olup, kullanıcılara dijital varlıklarının işlem görmesi ve takas edilmesi için güvenli ve gizlilik içeren bir araç sunmayı amaçlamaktadır.Veil Exchange geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
VEIL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıVEIL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVEIL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000