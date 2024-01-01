Valencia CF FT | VCF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Valencia CF FT Hızlı Proje Tanıtımı
$VCF, tek resmi Valencia Club de Fútbol Fan Tokeninin adıdır. Fan Tokenler, asla süresi dolmayan dijital varlıklardır. Bu tokenleri, yalnızca resmi kulüp kararlarında oy hakkı, takımınıza rakipsiz erişim ve hayatta bir kez karşılaşabileceğiniz inanılmaz deneyimler içeren geleneksel üyeliğiniz olarak düşünebilirsiniz.Valencia CF FT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıVCF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıVCF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000