Pawtocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Pawtocol, evcil hayvanlarıyla ilgili verilerden para kazanmak, sahiplerinin satın alma deneyimini iyileştirmek ve veteriner hekimlerin daha iyi bakım sunmasına yardımcı olmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanarak evcil hayvan endüstrisini bozmayı amaçlayan küresel bir çevrimiçi evcil hayvan sever topluluğudur.