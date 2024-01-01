Pawtocol | UPI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pawtocol Hızlı Proje Tanıtımı
Pawtocol, evcil hayvanlarıyla ilgili verilerden para kazanmak, sahiplerinin satın alma deneyimini iyileştirmek ve veteriner hekimlerin daha iyi bakım sunmasına yardımcı olmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanarak evcil hayvan endüstrisini bozmayı amaçlayan küresel bir çevrimiçi evcil hayvan sever topluluğudur.Pawtocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UPI Token MEXC'de
MEXC Borsası, Pawtocol (UPI) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de UPI
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Pawtocol satın almak veya MEXC UPI ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Pawtocol tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen UPI vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıUPI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUPI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000