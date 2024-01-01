UNICE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

UNICE, tıbbi uzmanlığı duygu analizi teknolojisiyle birleştiren, duygu yönetiminiz ve iletişiminiz için destek sağlayan yapay zeka tabanlı bir blok zinciri mesajlaşma aracıdır.