UNICE | UNICE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UNICE Hızlı Proje Tanıtımı
UNICE, tıbbi uzmanlığı duygu analizi teknolojisiyle birleştiren, duygu yönetiminiz ve iletişiminiz için destek sağlayan yapay zeka tabanlı bir blok zinciri mesajlaşma aracıdır.UNICE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UNICE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUNICE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUNICE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000