Uniswap | UNI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Uniswap Hızlı Proje Tanıtımı
Uniswap, Ethereum üzerinde otomatik token değişimi sağlayan bir protokoldür. Kullanım kolaylığı, yakıt verimliliği, sansüre karşı direnç ve sıfır kira üzerine tasarlanmıştır.Uniswap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UNI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUNI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUNI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000