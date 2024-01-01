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Unbound Finance, ilk borçsuz likidite sağlama sistemidir. Unbound bunu, Uniswap, Balancer, Mooniswap, Bancor, Curve.fi gibi Otomatik Piyasa Yapıcıların (AMM'ler) üzerine bir türev katman inşa ederek, mevcut AMM havuzlarından kilitli likiditenin kilidini açarak ve mevcut Likidite Havuzu Tokenleri (LPT'ler) üzerinde teminat olarak kredi vererek başarır.