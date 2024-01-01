UNB | UNB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UNB Hızlı Proje Tanıtımı
Unbound Finance, ilk borçsuz likidite sağlama sistemidir. Unbound bunu, Uniswap, Balancer, Mooniswap, Bancor, Curve.fi gibi Otomatik Piyasa Yapıcıların (AMM'ler) üzerine bir türev katman inşa ederek, mevcut AMM havuzlarından kilitli likiditenin kilidini açarak ve mevcut Likidite Havuzu Tokenleri (LPT'ler) üzerinde teminat olarak kredi vererek başarır.UNB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UNB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUNB
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıUNB
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000