UMMA Token | UMMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UMMA Token Hızlı Proje Tanıtımı
Umma Life, dünyanın dört bir yanından Müslümanları birbirine bağlayan İslami bir sosyal ağdır.
Haberler, bilgiler, cami rehberi, İslami mal ve hizmetler için bir pazar yeri ve daha fazlasını içeren çeşitli özelliklere sahip, İslam hukuku ilkelerine dayalı kapsamlı bir çevrimiçi topluluk olacak şekilde tasarlanmıştır. Sosyal ağ, tüm içeriğin İslami değerlerle uyumlu olmasını sağlamak için denetlenir.UMMA Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UMMA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUMMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUMMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000