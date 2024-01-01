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UFO Gaming, tamamen merkeziyetsiz, galaksiler arası bir sosyal oyun tokenidir. P2E (Kazanmak için Oyna) Metaverse, Sanal Arazi, NFT, Oyun ve IDO Launchpad.