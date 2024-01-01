UFO | UFO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UFO Hızlı Proje Tanıtımı
UFO Gaming, tamamen merkeziyetsiz, galaksiler arası bir sosyal oyun tokenidir. P2E (Kazanmak için Oyna) Metaverse, Sanal Arazi, NFT, Oyun ve IDO Launchpad.UFO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UFO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUFO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUFO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz25,757,575,757,575