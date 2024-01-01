UBSN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Silent Notary, kullanıcılar ve işletmeler için önemli olan iletişim, süreçler ve verilerin varlığını, bütünlüğünü ve ilişkilendirilmesini sağlamak için blok zinciri teknolojisini kullanan çok platformlu merkeziyetsiz bir hizmettir. Üçüncü taraflara güvenmeden kullanıcının verilerini onaylayabilir ve koruyabilirsiniz.