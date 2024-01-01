UBSN | UBSN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
UBSN Hızlı Proje Tanıtımı
Silent Notary, kullanıcılar ve işletmeler için önemli olan iletişim, süreçler ve verilerin varlığını, bütünlüğünü ve ilişkilendirilmesini sağlamak için blok zinciri teknolojisini kullanan çok platformlu merkeziyetsiz bir hizmettir. Üçüncü taraflara güvenmeden kullanıcının verilerini onaylayabilir ve koruyabilirsiniz.UBSN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
UBSN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıUBSN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıUBSN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz186,462,812,051