Trust Wallet | TWT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Trust Wallet Hızlı Proje Tanıtımı
Trust Wallet (trustwallet.com), Ethereum'u ve 20.000'den fazla farklı Ethereum tabanlı tokeni (ERC20, ERC223 ve ERC721) destekleyen güvenli, açık kaynaklı, merkeziyetsiz ve anonim bir Ethereum cüzdan uygulamasıdır. Dijital varlıkları göndermek, almak ve saklamak için üst düzey bir güvenlik denetim sistemi sağlar.Trust Wallet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TWT Token MEXC'de
MEXC Borsası, Trust Wallet (TWT) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de TWT
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Trust Wallet satın almak veya MEXC TWT ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Trust Wallet tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen TWT vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıTWT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTWT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-04-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000