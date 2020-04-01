Trust Wallet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Trust Wallet (trustwallet.com), Ethereum'u ve 20.000'den fazla farklı Ethereum tabanlı tokeni (ERC20, ERC223 ve ERC721) destekleyen güvenli, açık kaynaklı, merkeziyetsiz ve anonim bir Ethereum cüzdan uygulamasıdır. Dijital varlıkları göndermek, almak ve saklamak için üst düzey bir güvenlik denetim sistemi sağlar.