TURBO | TURBO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TURBO Hızlı Proje Tanıtımı
Turbo Token (TURBO), fütüristik bir kurbağa maskotu içeren devrim niteliğinde bir meme coinidir.TURBO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TURBO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTURBO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTURBO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz69,000,000,000