TalkSync geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

TalkSync, CryptoNote anonimlik teknolojisine dayanan devrim niteliğinde bir sosyal iletişim platformudur. Kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini korumayı taahhüt eder. Benzersiz bir takip edilemeyen şifreli e-posta sistemi ve blok zinciri tabanlı varlık yatırma mekanizması sayesinde TalkSync, kullanıcılara anında gizliliği koruyan işlem gerçekleştirme ve dünya çapında takip edilemeyen şifreli mesajlaşma olanağı sağlamaktadır.