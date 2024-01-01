TROLL | TROLL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TROLL Hızlı Proje Tanıtımı
$TROLL, Ethereum üzerinde internet kültürünün ruhunu benimseyen bir meme coindir.TROLL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TROLL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTROLL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTROLL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz960,420,000,000,000