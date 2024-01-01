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Tanınmış World Tourism Forum Institute ve World Tourism Fund & Investment (WTFI) Holding tarafından desteklenen TourismX Projesi, Projenin TRMX Token aracılığıyla fon üreteceği ve ardından bu fonları özenle seçilmiş dünya çapında gelecek vaat eden Turizm projelerine yatıracağı devrim niteliğinde bir fikir ve yenilikçi bir finansman sistemidir. Bu projeler toplamda kârlı hale geldiğinde, kârın bir kısmı (%50'ye kadar) Hazine'de kilitli olmak üzere piyasadan TRMX Token'leri geri almak için kullanılacak, dolaşımdaki token sayısını azaltacak ve TRMX Tokeninin fiyatını olumlu etkilemeyi amaçlayacaktır.