TourismX Token | Trmx Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TourismX Token Hızlı Proje Tanıtımı
Tanınmış World Tourism Forum Institute ve World Tourism Fund & Investment (WTFI) Holding tarafından desteklenen TourismX Projesi, Projenin TRMX Token aracılığıyla fon üreteceği ve ardından bu fonları özenle seçilmiş dünya çapında gelecek vaat eden Turizm projelerine yatıracağı devrim niteliğinde bir fikir ve yenilikçi bir finansman sistemidir. Bu projeler toplamda kârlı hale geldiğinde, kârın bir kısmı (%50'ye kadar) Hazine'de kilitli olmak üzere piyasadan TRMX Token'leri geri almak için kullanılacak, dolaşımdaki token sayısını azaltacak ve TRMX Tokeninin fiyatını olumlu etkilemeyi amaçlayacaktır.TourismX Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Trmx Token MEXC'de
MEXC Borsası, TourismX Token (Trmx) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Trmx
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak TourismX Token satın almak veya MEXC Trmx ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için TourismX Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Trmx vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıTRMX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRMX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000