mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

TourismX Token | Trmx Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

TourismX Token Hızlı Proje Tanıtımı

Tanınmış World Tourism Forum Institute ve World Tourism Fund & Investment (WTFI) Holding tarafından desteklenen TourismX Projesi, Projenin TRMX Token aracılığıyla fon üreteceği ve ardından bu fonları özenle seçilmiş dünya çapında gelecek vaat eden Turizm projelerine yatıracağı devrim niteliğinde bir fikir ve yenilikçi bir finansman sistemidir. Bu projeler toplamda kârlı hale geldiğinde, kârın bir kısmı (%50'ye kadar) Hazine'de kilitli olmak üzere piyasadan TRMX Token'leri geri almak için kullanılacak, dolaşımdaki token sayısını azaltacak ve TRMX Tokeninin fiyatını olumlu etkilemeyi amaçlayacaktır.
TourismX Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Trmx Token MEXC'de

MEXC Borsası, TourismX Token (Trmx) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de Trmx alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak TourismX Token satın almak veya MEXC Trmx ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için TourismX Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen Trmx vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıTRMX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRMX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
TRMX Fiyat HesaplayıcıTourismX Token Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'yi İndir
İşlem Ücretleri
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Kripto Al
Bitcoin Satın Al
Ethereum Satın Al
MX Token Satın Al
XRP Satın Al
Solana Satın Al
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM