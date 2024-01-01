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Trivians, oyuncuların farklı oyun modlarında ve yarışmalarda doğru cevaplarına göre Trivian Token kazanmalarını sağlayan, kripto para destekli bir trivia oyun uygulamasıdır. Herhangi bir coğrafi ve dil kısıtlaması olmaksızın tamamen benzersiz bir “Battle Royale” yaklaşımına sahip yeni nesil bir trivia oyunudur.