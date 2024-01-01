Trivians | TRIVIA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Trivians Hızlı Proje Tanıtımı
Trivians, oyuncuların farklı oyun modlarında ve yarışmalarda doğru cevaplarına göre Trivian Token kazanmalarını sağlayan, kripto para destekli bir trivia oyun uygulamasıdır. Herhangi bir coğrafi ve dil kısıtlaması olmaksızın tamamen benzersiz bir “Battle Royale” yaklaşımına sahip yeni nesil bir trivia oyunudur.Trivians geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTRIVIA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTRIVIA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000