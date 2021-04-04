Tribe | TRIBE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Tribe Hızlı Proje Tanıtımı
The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol.Tribe geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TRIBE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTRIBE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2021-04-04
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000