TREEB | TREEB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TREEB Hızlı Proje Tanıtımı
Retreeb, kullanıcılarının günümüze ait evrensel etik, paylaşım ve dayanışma değerlerine uygun olarak hareket etmelerini sağlayan yeni bir merkeziyetsiz ödeme yöntemidir. Retreeb, bir DAG konsensüsüyle "Fantom Opera” çatalı kullanarak Fantom blok zinciri üzerine inşa edilmiştir. Vizyonumuz, ödeme aracılığıyla daha iyi bir değer dağılımını sağlayarak daha iyi bir gelecek inşa etmektir.TREEB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTREEB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTREEB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000