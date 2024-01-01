TREEB geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Retreeb, kullanıcılarının günümüze ait evrensel etik, paylaşım ve dayanışma değerlerine uygun olarak hareket etmelerini sağlayan yeni bir merkeziyetsiz ödeme yöntemidir. Retreeb, bir DAG konsensüsüyle "Fantom Opera” çatalı kullanarak Fantom blok zinciri üzerine inşa edilmiştir. Vizyonumuz, ödeme aracılığıyla daha iyi bir değer dağılımını sağlayarak daha iyi bir gelecek inşa etmektir.