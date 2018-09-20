TokenPocket geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

TokenPocket, dünyanın önde gelen çok zincirli kendi kendine emanet cüzdanıdır. TokenPocket, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcı için güvenilir hizmetler sağlamıştır. Aylık aktif kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aşmaktadır ve kullanıcılar dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgede bulunmaktadır. TPT, TokenPocket Token'ın kısaltılmasıdır, TokenPocket ekosistemindeki tek platform tokenidir ve TPT sahipleri ekolojik yönetişim haklarından yararlanabilir. Aynı zamanda, TPT çeşitli senaryolarda dolaşıma sokulabilir ve TokenPocket'in tüm ürün iş kolunu ödeme aracı ve üyelik haklarının ve çıkarlarının kanıtı olarak açabilir.