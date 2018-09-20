TokenPocket | TPT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TokenPocket Hızlı Proje Tanıtımı
TokenPocket, dünyanın önde gelen çok zincirli kendi kendine emanet cüzdanıdır. TokenPocket, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcı için güvenilir hizmetler sağlamıştır. Aylık aktif kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aşmaktadır ve kullanıcılar dünya çapında 200'den fazla ülke ve bölgede bulunmaktadır. TPT, TokenPocket Token'ın kısaltılmasıdır, TokenPocket ekosistemindeki tek platform tokenidir ve TPT sahipleri ekolojik yönetişim haklarından yararlanabilir. Aynı zamanda, TPT çeşitli senaryolarda dolaşıma sokulabilir ve TokenPocket'in tüm ürün iş kolunu ödeme aracı ve üyelik haklarının ve çıkarlarının kanıtı olarak açabilir.TokenPocket geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTPT
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTPT
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2018-09-20
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,900,000,000