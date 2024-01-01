TON | TON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TON Hızlı Proje Tanıtımı
Saniyede milyonlarca işlemin işlenmesinin yanı sıra, TON blockchain tabanlı ekosistem, merkeziyetsiz depolama, anonim ağ, DNS, hızlı ödemeler ve çeşitli merkeziyetsiz hizmetlerle gerçek bir Web3.0 Internet hizmeti sağlamayı amaçlar.TON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTON
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000