TOMI | TOMI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TOMI Hızlı Proje Tanıtımı
tomi gizliliği koruyan, kendi kendini yöneten ve kendi kendini finanse eden bir internet için Web2 ve Web3 teknolojisinin en iyilerini birleştiren eksiksiz bir alternatif ağ yaratır. Herkes bu paralel ağa bir tomi tarayıcısı aracılığıyla erişebilir ve kendilerini ağa hakim olmaya başlayan büyük kuruluşların gözetiminden ve kontrolünden kurtarabilir. Tüm altyapıyı yeniden icat etmek yerine, tomi, web'in temel çalışan yapı taşlarını alır ve bunları, tomiNet'i kullanan kişilerin doğrudan bir demokrasi DAO'su aracılığıyla web'in yöneticileri olmasına izin veren yönetişim, kripto para birimi, kimlik ve gizlilik katmanlarıyla tamamlar.TOMI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TOMI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTOMI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTOMI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz39,000,000