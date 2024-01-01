TOMBPLUS | TOMBPLUS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TOMBPLUS Hızlı Proje Tanıtımı
Kayıpsız çifte bahis oyunu. FTM fiyatının her saatin başlangıç fiyatının üstünde mi yoksa altında mı biteceğini oylayın. Doğru tahmin edilirse ödüller kazanın, yanlış tahmin edilirse hiçbir şey kaybetmeyin.TOMBPLUS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTOMBPLUS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTOMBPLUS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,955,772