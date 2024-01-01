Tonka Finance | TOKA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Tonka Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Tonka Finance, Ethereum tabanlı yazıtlar da dahil olmak üzere Bitcoin yazıtlarının ve diğer dijital varlıkların likiditesini ve uygulanabilirliğini önemli ölçüde artıran önemli altyapı ve hizmetler sunarak kripto para sektöründe finansal inovasyonun ön saflarında yer almaktadır.Tonka Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TOKA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTOKA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTOKA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz833,333,333