Telos | TLOS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Telos Hızlı Proje Tanıtımı
Telos, şu anda mevcut olan en hızlı ve en uygun maliyetli yerel blok zinciridir. Tamamen merkeziyetsiz bir blok zinciri, ağ etkileşimleri ve işlemleri süper düşük maliyetli ve ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Mainnet, Telos'a ev sahipliği yapan 100'den fazla dApp ile 2+ yıldır faaliyet göstermektedir. Blocktivity.info verilerine göre, Telos gezegendeki en aktif blok zinciridir. Telos, açık kaynaklı bir kod tabanı kullanan 30'dan fazla üyeden oluşan çekirdek bir ekip tarafından geliştirilmiştir ve önde gelen bir zincir içi yönetişim sistemine ve geliştirilmekte olan bir Ethereum Sanal Makinesine sahiptir.Telos geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TLOS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTLOS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTLOS
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2021-03-23
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz355,208,371