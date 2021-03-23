Telos geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Telos, şu anda mevcut olan en hızlı ve en uygun maliyetli yerel blok zinciridir. Tamamen merkeziyetsiz bir blok zinciri, ağ etkileşimleri ve işlemleri süper düşük maliyetli ve ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Mainnet, Telos'a ev sahipliği yapan 100'den fazla dApp ile 2+ yıldır faaliyet göstermektedir. Blocktivity.info verilerine göre, Telos gezegendeki en aktif blok zinciridir. Telos, açık kaynaklı bir kod tabanı kullanan 30'dan fazla üyeden oluşan çekirdek bir ekip tarafından geliştirilmiştir ve önde gelen bir zincir içi yönetişim sistemine ve geliştirilmekte olan bir Ethereum Sanal Makinesine sahiptir.