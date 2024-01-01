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Trilyoner kripto projesi, hem kripto projeleri hem de özel kullanıcılar için finansal hizmetler sunarak geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlıyor. Bu, blok zincir işletmeleri ve bireyler için yatırım ürünlerinin yanı sıra geleneksel fiat para bankacılığı ve finansal hizmetlere erişimi içerecektir.