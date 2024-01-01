Token IN | TIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Token IN Hızlı Proje Tanıtımı
"IN", APTOS blok zinciri teknolojisi ve NFT teknolojisi üzerine inşa edilmiş, "üçlü eşleştirme" savaş sistemine sahip çok oyunculu bir çevrimiçi rol yapma oyunudur Oyuncular her bir ekipman eşyasını kendileri yaratmak zorunda kalacak ve gelecekte bu eşyaları oyun müzayedesinde değiştirme şansı elde edeceklerdir.Token IN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000