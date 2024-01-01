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"IN", APTOS blok zinciri teknolojisi ve NFT teknolojisi üzerine inşa edilmiş, "üçlü eşleştirme" savaş sistemine sahip çok oyunculu bir çevrimiçi rol yapma oyunudur Oyuncular her bir ekipman eşyasını kendileri yaratmak zorunda kalacak ve gelecekte bu eşyaları oyun müzayedesinde değiştirme şansı elde edeceklerdir.