TIFI | TIFI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TIFI Hızlı Proje Tanıtımı
TiFi, zincir üstü varlıkların gerçek dünya ürünleriyle doğrudan takas edilebilmesini sağlayan merkeziyetsiz bir e-ticaret platformudur.TIFI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TIFI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTIFI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTIFI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000