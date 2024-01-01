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Titanium Games Platformu. Blok zinciri entegrasyonu ile oyunları güvenli bir şekilde geliştirmek için eksiksiz bir sistemdir. Web 2 ve Web 3'ün en iyilerini bir araya getiren ve oyunculara oyun oynamaları için gazsız bir ortam sağlayan hibrit bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanmış ve üretilmiştir. Oyuncuların sahip olduğu İşlem Yapılabilir Dijital Varlıklarla desteklenen, deneyimi koruyan kesintisiz bir oyun hayal edin. Gerçek ödüllerin tadını çıkarın ve daha önce hiç olmadığı gibi değişmez oyun içi eşyaları keşfedin.