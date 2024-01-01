TI | TI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TI Hızlı Proje Tanıtımı
Titanium Games Platformu. Blok zinciri entegrasyonu ile oyunları güvenli bir şekilde geliştirmek için eksiksiz bir sistemdir. Web 2 ve Web 3'ün en iyilerini bir araya getiren ve oyunculara oyun oynamaları için gazsız bir ortam sağlayan hibrit bir oyun deneyimi sunmak için tasarlanmış ve üretilmiştir. Oyuncuların sahip olduğu İşlem Yapılabilir Dijital Varlıklarla desteklenen, deneyimi koruyan kesintisiz bir oyun hayal edin. Gerçek ödüllerin tadını çıkarın ve daha önce hiç olmadığı gibi değişmez oyun içi eşyaları keşfedin.TI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz222,222,222,222,222