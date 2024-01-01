AngelBlock geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AngelBlock, kripto para ekonomisi için daha fazla merkeziyetsizlik ve şeffaflık için türünün ilk altyapısını oluşturan token bağış toplama, yetkilendirme ve dağıtımla ilgili mevcut sorunları çözmeyi amaçlayan gözetimsiz bir DeFi protokolüdür. EVM ve Aleph Zero ekosistemlerine odaklanan zincirler arası işlevsellik sağlar.