AngelBlock | THOL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AngelBlock Hızlı Proje Tanıtımı
AngelBlock, kripto para ekonomisi için daha fazla merkeziyetsizlik ve şeffaflık için türünün ilk altyapısını oluşturan token bağış toplama, yetkilendirme ve dağıtımla ilgili mevcut sorunları çözmeyi amaçlayan gözetimsiz bir DeFi protokolüdür. EVM ve Aleph Zero ekosistemlerine odaklanan zincirler arası işlevsellik sağlar.AngelBlock geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
THOL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTHOL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTHOL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000