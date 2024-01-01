Throne | THN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Throne Hızlı Proje Tanıtımı
Throne, yeni nesil yaratıcılar ve koleksiyoncular için NFT pazar yeridir. Günlük kullanıcıların çalışmalarını dijital varlıklar olarak sergileyebilecekleri, toplayabilecekleri ve satabilecekleri bir yerdir. THN, bu pazar ve topluluk için işlevsel bir geçiş kartıdır. Kendi geçiş ekonomimizi yaratarak, THN'de işlem yapmayı seçen içerik oluşturucular için komisyonsuz bir platform sağlayabilir ve yeni bir yaratıcı ekonomiyi yönlendirerek daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir çözüm sunabiliriz.Throne geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
THN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTHN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTHN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,974,198,687