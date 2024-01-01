Thala | THL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Thala Hızlı Proje Tanıtımı
Thala, Aptos'taki lider DeFi protokolüdür. Stabilcoin, AMM ve token launchpad'e sahiptir. Ayrıca yakında LSD+RWA ürününü piyasaya sürecektir.Thala geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
THL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTHL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTHL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000