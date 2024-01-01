Thetan Arena | THG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Thetan Arena Hızlı Proje Tanıtımı
Thetan Arena, blok zinciri teknolojisine dayalı bir e-spor oyunudur. Arkadaşlarınızı davet edebilir, bir takım oluşturabilir, başkalarıyla savaşabilir ve sadece becerilerinizle token ödülleri kazanabilirsiniz. Thetan Arena'nın oynanışı, kişisel becerileriniz ve takım çalışmanızın birleşimi çerçevesinde şekillenecek şekilde tasarlanmıştır.Thetan Arena geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTHG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTHG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,000,000