Thetan Arena geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Thetan Arena, blok zinciri teknolojisine dayalı bir e-spor oyunudur. Arkadaşlarınızı davet edebilir, bir takım oluşturabilir, başkalarıyla savaşabilir ve sadece becerilerinizle token ödülleri kazanabilirsiniz. Thetan Arena'nın oynanışı, kişisel becerileriniz ve takım çalışmanızın birleşimi çerçevesinde şekillenecek şekilde tasarlanmıştır.