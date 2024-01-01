TES | TES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TES Hızlı Proje Tanıtımı
Titan Alım Satım Platformu, en üst düzey yatırım alım satım algoritmasını kullanan, kullanıcı dostu arayüze sahip Blast Chain'de en son yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilmiş, öncü, her şey dahil ve yüksek performanslı bir alım satım platformudur. Gelecekte DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace ve DEX'i dağıtma planları ile Terminal Alım Satımı, Arbitraj Alım Satımı dahil olmak üzere çeşitli yenilikçi özellikler araştırılmış ve tanıtılmıştır.TES geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TES Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTES
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTES
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000