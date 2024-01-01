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Titan Alım Satım Platformu, en üst düzey yatırım alım satım algoritmasını kullanan, kullanıcı dostu arayüze sahip Blast Chain'de en son yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilmiş, öncü, her şey dahil ve yüksek performanslı bir alım satım platformudur. Gelecekte DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, AI Trading Assistant, Social-Fi Marketplace ve DEX'i dağıtma planları ile Terminal Alım Satımı, Arbitraj Alım Satımı dahil olmak üzere çeşitli yenilikçi özellikler araştırılmış ve tanıtılmıştır.