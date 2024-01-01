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Terraport, Terra Classic blok zincirinde akıllı sözleşmeler kullanan ve kendi kendini sonsuza kadar sürdürebilen döngüsel bir ekonomi modeline dayanan otonom bir DeFi platformudur. Tüm ekosistem, platformun çeşitli özelliklerine erişmek için kullanılacak $TERRA adlı yerel bir deflasyonel token tarafından desteklenmektedir.