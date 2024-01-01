TERRA | TERRA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TERRA Hızlı Proje Tanıtımı
Terraport, Terra Classic blok zincirinde akıllı sözleşmeler kullanan ve kendi kendini sonsuza kadar sürdürebilen döngüsel bir ekonomi modeline dayanan otonom bir DeFi platformudur. Tüm ekosistem, platformun çeşitli özelliklerine erişmek için kullanılacak $TERRA adlı yerel bir deflasyonel token tarafından desteklenmektedir.TERRA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TERRA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTERRA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTERRA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000