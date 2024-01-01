TradeBull Token | TBT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TradeBull Token Hızlı Proje Tanıtımı
TradeBull, üç önemli temel direğin mükemmel birleşiminden oluşan öncü bir güç olarak öne çıkmaktadır: Nitelikli Fikri Tapu (NFT'ler), Metaverse ve Oyunlaştırmanın büyüleyici dünyası. TradeBull temelde, yenilikçiliğin sınır tanımadığı, yatırımcıların ve alım satım yapanların finans deneyimini sonsuza dek değiştirecek olağanüstü bir yolculuğa çıktıkları benzersiz bir finansal ekosistem yaratmayı amaçlamaktadır.TradeBull Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TBT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTBT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTBT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000