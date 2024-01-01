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TradeBull, üç önemli temel direğin mükemmel birleşiminden oluşan öncü bir güç olarak öne çıkmaktadır: Nitelikli Fikri Tapu (NFT'ler), Metaverse ve Oyunlaştırmanın büyüleyici dünyası. TradeBull temelde, yenilikçiliğin sınır tanımadığı, yatırımcıların ve alım satım yapanların finans deneyimini sonsuza dek değiştirecek olağanüstü bir yolculuğa çıktıkları benzersiz bir finansal ekosistem yaratmayı amaçlamaktadır.