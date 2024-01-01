TapTap | TAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TapTap Hızlı Proje Tanıtımı
TapTap, yaratıcı yetenekleri Web3 dünyasıyla buluşturarak eğlence sektöründe devrim yaratmayı amaçlayan merkeziyetsiz bir platformdur. Videolar, canlı yayınlar, animasyonlar, oyunlar ve NFT'ler de dahil olmak üzere çok çeşitli içerik teklifleri aracılığıyla TapTap, yaratıcılığı teşvik eden, içerik üreticilerini güçlendiren ve kullanıcılara zengin ve etkileşimli bir eğlence deneyimi sunan canlı bir ekosistem sağlar. TapTap, blok zinciri teknolojisinden yararlanarak içerik tokenizasyonu, ticari ürün satışı ve topluluk yönetişimi gibi yeni özellikler sunmakta, sürdürülebilir ve dinamik bir eğlence ekosistemi sağlamaktadır.TapTap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz