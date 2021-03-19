TARA | TARA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TARA Hızlı Proje Tanıtımı
Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.TARA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TARA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTARA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTARA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-19
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000