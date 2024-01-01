Bittensor | TAO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Bittensor Hızlı Proje Tanıtımı
Bittensor, merkeziyetsiz, blok zinciri tabanlı, tokenize bir makine öğrenme ağına güç veren açık kaynaklı bir protokoldür. Proje, modellerin teşvik edilen, yinelemeli bir ekosistemde etkileşime girdiği ve aynı zamanda mülkiyetine ve erişimine daha adil ve işbirlikçi bir yaklaşım geliştirdiği optimize edilmiş bir eğitim stratejisi sunarak yapay zekanın gelişimini hızlandırmak için tasarlanmıştır.Bittensor geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTAO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTAO
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000