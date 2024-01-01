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Bittensor, merkeziyetsiz, blok zinciri tabanlı, tokenize bir makine öğrenme ağına güç veren açık kaynaklı bir protokoldür. Proje, modellerin teşvik edilen, yinelemeli bir ekosistemde etkileşime girdiği ve aynı zamanda mülkiyetine ve erişimine daha adil ve işbirlikçi bir yaklaşım geliştirdiği optimize edilmiş bir eğitim stratejisi sunarak yapay zekanın gelişimini hızlandırmak için tasarlanmıştır.