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Tanpin, zincir dışı oyunları Web 3.0 ile birleştiren yeni nesil bir pazar yeridir. Blok zincirinde NFT'ler ve oyun ödül havuzları kullanarak oyun geliştiricileri ve oyuncular için güvenilir bir gelir akışı oluşturmayı hedefliyoruz.