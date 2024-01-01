Tanpin | TANPIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Tanpin Hızlı Proje Tanıtımı
Tanpin, zincir dışı oyunları Web 3.0 ile birleştiren yeni nesil bir pazar yeridir. Blok zincirinde NFT'ler ve oyun ödül havuzları kullanarak oyun geliştiricileri ve oyuncular için güvenilir bir gelir akışı oluşturmayı hedefliyoruz.Tanpin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TANPIN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTANPIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTANPIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000