TANK | TANK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TANK Hızlı Proje Tanıtımı
CryptoTanks, oyuncuların bir tankı kontrol ettiği ve arenada savaştığı çevrimiçi bir oyundur. Her tank, savaşın sonuçlarına bağlı olarak geliştirilebilir, böylece özellikleri artar ve rütbesi yükselir.TANK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTANK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTANK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000