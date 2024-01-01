Tamadoge | TAMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Tamadoge Hızlı Proje Tanıtımı
Tamadoge (TAMA), Tamaverse'in geçit simgesidir - metaverse'de kendi Tamadoge evcil hayvanınızı basabileceğiniz, üretebileceğiniz ve savaşabileceğiniz yer.Tamadoge geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
TAMA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıTAMA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıTAMA
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000