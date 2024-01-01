TABOO TOKEN | TABOO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
TABOO TOKEN Hızlı Proje Tanıtımı
Taboo, yetişkin eğlence endüstrisinde lider bir platformdur. Geniş ve yüksek kaliteli içerik koleksiyonu sunar. Aynı zamanda, içerik üreticileri için tüketicilerden oluşan destekleyici bir topluluğu teşvik ederek blockchain teknolojisinden yararlanır. Taboo'nun başarısı, multimilyon dolarlık web2 ve web3 iş girişimlerini oluşturma, yönetme ve yürütmede 50 yılı aşkın deneyime sahip tecrübeli girişimci ekibine atfedilebilir. TABOO ekibi, olağanüstü hizmet sunmaya ve sektördeki en yüksek standartları korumaya kendini adamıştır. TABOO, Tabu topluluğunun tüm üyeleri için benzersiz ve kapsayıcı bir deneyim yaratmayı amaçlayarak, onu yetişkin eğlencesi tüketicileri için tercih edilen bir yer haline getiriyor.TABOO TOKEN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıTABOO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıTABOO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,782,678,080